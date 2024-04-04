AKP'li Hayati Yazıcı'nın YSK'nın Van kararına desteği kısa sürdü

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak, 4’e karşı 7 üyenin oyuyla mazbatanın Zeydan’a verilmesini kararlaştırdı.

'İsabetli Kararla Sonlandırıldı'

Kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı, ''Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

Önce Tebrik Etti, Sonra Sildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Yazıcı, YSK'nın Van kararına ilişkin yapmış olduğu paylaşımı kısa bir süre sonra X hesabından kaldırması dikkat çekti.