Görevi devralan Burcu Köksal'dan ilk ziyaret Kılıçdaroğlu'na: Üzerimde emeği çok

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" açıklaması tartışmalara neden olan ve yüzde 50'nin üstünde oyla Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na seçilen Burcu Köksal, görevi devraldıktan 1 gün sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" diyerek eleştirdiği Köksal, Kılıçdaroğlu'yla buluşmasından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Köksal fotoğrafa "Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden herzaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim" notu düştü.

PORTAKAL 'TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERDİ' DEMİŞTİ

Tartışma yaratan açıklamaların ardından gazeteci Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurgulamıştı. Seçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Portakal, "Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' demişti: "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum."