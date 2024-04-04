Mazbatası geciktirilen CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl göreve başladı

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yerel seçimlerde AKP'li Şadi Yazıcı'ya yaklaşık yüzde 12'lik bir fark atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi gündem olmuştu. Bingöl, bugün gerçekleştirilen mazbata ve devir-teslim töreninin ardından görevine başladı.

Tuzla Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim töreninde eski başkan Şadi Yazıcı'dan görevi devralan Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde Tuzla’ya da çok güzel hizmetleri Allah’ın izniyle kazandırıyor olacağız. Çok sıkı çalışacağız, gençliğimizin enerjisi ile daha fazla çalışıp çok güzel hizmetler yapacağız, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel katıldı.

İmamoğlu Tepki Göstermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Hizmet Binası’nın bahçesinde bu sabah yaptığı konuşmada, Tuzla'da seçimi farkla kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl'e mazbatasının verilmemesini sert sözlerle eleştirmişti. İmamoğlu, “Eren Ali Bingöl'e niçin ver-mi-yor-su-nuz. Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? Yüzde 11 farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun?” diye sormuştu.