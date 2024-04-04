Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım bitti: Kazanan yine CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen 1030 sandığın yeniden sayımı bitti. Kazanan yine CHP'li Hakan Bahçetepe oldu.

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Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım bitti: Kazanan yine CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP'li belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe'nin önde olmasına rağmen AKP'nin itirazı üzerine dün başlayan 1030 sandığın yeniden sayımı az önce sonuçlandı. Son sonuçlara göre, CHP adayı Bahçetepe 848 oy farkla seçimi kazandı.

'Tam Yol İleri'

Gaziosmanpaşa'da yeniden sayımın sonucunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu sözlerle paylaştı:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…"

Bu gece 23:00'e kadar bitmesi beklenen Gaziosmanpaşa yeniden sayımında son durumu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, daha önce sosyal medya hesabından şu şu sözlerle duyurmuştu;

"Toplam sandık sayısı: 1.030 Yeniden sayılan sandık sayısı: 921 Kalan sandık sayısı: 109 Hakan Bahçetepe Başkanımız 818 oy farkıyla önde. Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe ile tam yol ileri!"

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