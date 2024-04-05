İsmail Saymaz: Seçimlerden sonra 5 ismin kellesi gidebilir

Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçim sonrası birçok il ve ilçeyi kaybeden AKP'de 5 ismin görevden alınacağını iddia etti.

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İsmail Saymaz: Seçimlerden sonra 5 ismin kellesi gidebilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde 22 yıl sonra ikinci parti konumuna gerileyen AKP’de bazı isimlerin istifasının isteneceği kulisini aktardı.

Saymaz, “31 Mart’ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin’in kellesi gidebilir” diye yazdı.

Saymaz, "istifa" değil "görevden affını isteme" hakim olduğu parti içi yönetimle ilgili edindiği şu kulisleri aktardı:

“Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teşkilata hakim olamadığı ve pasif olduğu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beklenen performansı gösteremediği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunuyor. Bu üç bakan hükümetin birinci yılında değiştirilebilir.”

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AKP 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
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