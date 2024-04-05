Skandalı yeni başkan duyurdu: "Seçimden iki gün önce belediyenin kasasından futbolculara para aktarılmış"

AKP'den YRP'ye geçen Yozgat Belediyesi'nde, seçimden 2 gün önce belediye başkanı tarafından Yozgat Bozokspor futbolcularının hesaplarına 18 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Skandalı yeni başkan duyurdu: "Seçimden iki gün önce belediyenin kasasından futbolculara para aktarılmış"

AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne geçen Yozgat’ın belediye başkanı Kazım Arslan, seçimden iki gün önce belediye kasasından 18 milyon liranın usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına aktarıldığını açıkladı.

X hesabından videolu paylaşım yapan Yozgat Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili başkanı Kazım Arslan şunları dedi:

“Seçimden iki gün önce, cuma günü belediye bünyesinde gerçekleşen bir olayı sizlerle paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Cuma günü, belediyenin birçok ödemesi gereken öncelikli borçları varken, mesela TEDAŞ’a borç ödenmesi gerekirken, mesela akaryakıt tedarik eden arkadaşımıza borç ödenmesi gerekirken, yine bazı taahhüt işlerini yapan müteahhit arkadaşlara borç ödenmesi gerekirken yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağ usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına aktarılmış.

Pazar günü seçim var, seçimden iki gün önce 18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. İki gün sonra seçim var ve siz belediyenin kasasından biriken parayı borçları ödemek üzere, işçi-memur maaşlarını ödemek üzere toparlanan parayı Bozokspor futbolcularına aktarıyorsunuz.”

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