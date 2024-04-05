AKP'de Van çatlağı: Mehmet Uçum’un sözlerine sert tepki geldi

Van'da seçimi açık ara kazanmasına rağmen memnu hakkı elinden alınan, ilk başta AKP'li rakibine mazbata verilmesi kararlaştırılan ve ardından YSK tarafından mazbatasının verilmesine hükmedilen DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan sürecinde yaşananlar, AKP'yi karıştırdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" demişti.

Hayati Yazıcı, daha sonra paylaşımını silmişti.

Yazıcı'nın bu paylaşımı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Van süreciyle ilgili, "Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu. Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir" ifadelerini kullanmıştı.

Uçum ayrıca, "Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan “ayaklanma” çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder" sözlerini sarf etmişti.

Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu.



Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) April 3, 2024

'MİLLETİN EVİ’NDEN MİLLETE PARMAK SALLAYAMAZSINIZ!'

AKP MKYK üyesi Aziz Babuşcu, Uçum'un sözlerin sert bir tepkide bulunarak X hesabından açıklama yaptı.

Babuşcu şunları söyledi:

“Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi! Devlet haddini bildirir! Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez. Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz.”

Devlet farkında!



Devlet okudu!



Not edildi!



Kaydedildi!



Devlet haddini bildirir!



Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez.



Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız!



Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz. — Aziz Babuşcu (@ABabuscu) April 5, 2024

NE OLMUŞTU?

Van’da yüzde 55 oy alarak DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbatası verilmemişti.

Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu’nun kararıyla mazbatasını alamamıştı. Van İl Seçim Kurulu, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas’a mazbata verilmesine hükmetmişti.

Karar sonrası Van başta olmak üzere, ülkenin birçok yerinde tepki eylemleri düzenlenmişti. Gelen tepkiler üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.

Zeydan bugün mazbatasını almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem