TİP kazanmıştı: CHP'nin Samandağ itirazına YSK'den ret

YSK, CHP’nin Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

TİP kazanmıştı: CHP'nin Samandağ itirazına YSK'den ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti. Samandağ’da Belediye Başkanlığını Türkiye İşçi Partisi (TİP) kazanmıştı.

YSK, Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti. 31 Mart yerel seçimlerinde Samandağ’ı TİP’in adayı Emrah Karaçay 30 bin 377 oy alarak yüzde 47,06 ile kazanmıştı.

CHP, Samandağ’da yüzde 42,07 oy oranıyla, 27 bin 154 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: ANKA

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