İBB duyurdu: İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Açıklamada, "Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.
Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek."
Kaynak: Gerçek Gündem