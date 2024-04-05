İBB duyurdu: İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak" denildi.

İBB duyurdu: İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

İBB duyurdu: İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz! - Resim : 1

Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek."

Kaynak: Gerçek Gündem

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