Numan Kurtulmuş Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: Terör Örgütü PKK Ne Zaman Silah Bırakacak?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı süreçte İmralı'dan gelen çağrının arkasından terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağına ilişkin açıklama yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrının ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nden, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunması terör sorununun sona ermesi için başlayan sürece hız kazandırdı. Artık kamuoyu, terör örgütünün ne zaman silah bırakacağına dair beklenti içerisindeyken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan konuya dair çarpıcı açıklamalar geldi.

Kırgızistan'da tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, daha önce terör sorununun çözümü için başlatılan süreçlerin baltalanmaya çalışıldığını hatırlatarak, artık devlet olarak böyle girişimlere karşı daha hazırlıklı olduklarını ifade etti. İlk andan itibaren sürecin başarıyla sonuçlanacağına inan biri olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, sürecin çok hassas olduğunun da altını çizdi.

Numan Kurtulmuş Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: Terör Örgütü PKK Ne Zaman Silah Bırakacak? - Resim : 1

'SÜREÇ ÇOK EMEK VE DİKKAT İSTİYOR'

Sürecin büyük bir emek ve dikkat istediğini dile getiren Numan Kurtulmuş, herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Herkes yüz düşünüp bir konuşsun. İmralı’dan ilk açıklama geldi, ardından süreç devam etti. İlk inisiyatifi Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı aldı. Çağrıdan sonra ikinci adımının gerçekleşmesi lazım. O da örgütünün tüm unsurları ile silah bıraktığını açıklamasıdır" dedi.

Terör örgütünün tamamen silah bırakması hakkında konuşan Kurtulmuş, "Bunun tabi ki bir takvimi var. Ama bununla ilgili ben bir şey söyleyemem. Nihayetinde İmralı nasıl ki ilk açıklamayı yaparak kendisi ile ilgili kısımda adım attıysa, şimdi onun cevabını da örgütün tüm bileşenleri verecek. 'Biz silahı bıraktık' diyecekler" diye konuştu. Fakat Meclis Başkanı, bunun kısa bir süre içinde sonuçlanacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

'TÜM PARTİLER ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyetinin geçen haftaki görüşmesinde de konuşulduğu bilinen yeni Anayasa ile ilgili ise Kurtulmuş, "Konuyla ilgili partilerle görüşmeler yaptık. Oldukça olumlu bir hava vardı. Anayasalar toplumsal taleplerin bir gerekliliği olarak ortaya çıkar. Tüm partiler tarafından Anayasa değişikliği talep edilmiş. Tam zamanı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: tv100

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