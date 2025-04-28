Kılıçdaroğlu İçin Site Açıldı, Sekiz Başlık Dikkat Çekti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çekici bir internet sitesi açıldı. Gönüllüler tarafından açıldığı belirtilen internet sitesinde, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen eleştiriler ve bu eleştirilere getirilen yanıtlara yer verildi.

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Kılıçdaroğlu İçin Site Açıldı, Sekiz Başlık Dikkat Çekti

Eski CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına gönüllüler tarafından açıldığı belirtilen bir internet sitesinde dikkat çekici bilgilere yer verildi.

Sitenin, ‘İsnat ve Cevaplar’ başlıklı bölümünde, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen en popüler iddialar ve bu iddialara verilen yanıtlar yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELTİLEN 8 ELEŞTİRİYE YANIT VERİLDİ

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı döneminde aldığı kararlar üzerine yöneltilen iddialardan yanıt verilen 8 eleştiri şöyle oldu:

1) ‘Şaibeli Kurultay Meselesi’

2) ‘39 Milletvekili Meselesi’

3) ‘Dokunulmazlıkların Kaldırılması Meselesi’

4) ‘13 Seçim Kaybetti mi?’

5) ‘Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Dayattı mı?’

6) ‘Zafer Partisi Protokolü’

7) ‘Ekmeleddin İhsanoğlu Meselesi’

8) ‘Mühürsüz Oylar’

Kılıçdaroğlu İçin Site Açıldı, Sekiz Başlık Dikkat Çekti - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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