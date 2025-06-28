Mustafa Varank ve Muharrem İnce Arasında 'Mutlak Butlan' Polemiği

CHP'de yargı süreciyle başlayan "mutlak butlan" tartışmaları devam ediyor. Siyasetin gündemine oturan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP'ye geri dönen Muharrem İnce sosyal medyada karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Esma Karayel Esma Karayel
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Mustafa Varank ve Muharrem İnce Arasında 'Mutlak Butlan' Polemiği
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CHP'de 2023 Kasım kurultayı sonrası başlayan iç tartışmalar, muhalif delegelerin açtığı dava ile yargıya taşındı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, partinin olağanüstü kurultay süreciyle ilgili belgeler birleştirildi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için süreci uzattı ve 30 Haziran'daki duruşmada "tahkikat" aşamasına geçileceğini açıkladı.

Dava, kurultayın "mutlak butlan" yani hukuken yok sayılması talebiyle yürütülüyor. Bu talep kabul edilirse, Özgür Özel'in genel başkanlığı geçersiz sayılabilir ve parti yeniden kurultaya gitmek zorunda kalabilir. Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşü de gündemde.

POLEMİK GÜNDEM OLDU

CHP'deki yargı süreci, siyasetin sıcak gündem maddelerinden biri haline gelirken, tartışmalara AKP'den de katılım geldi.

Mustafa Varank ve Muharrem İnce Arasında 'Mutlak Butlan' Polemiği - Resim : 1

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'ye ne olacağını tartışıyor. Asıl Muharrem İnce'ye ne olacak, ben onu merak ediyorum…" ifadelerini kullandı.

Varank'ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi.

İnce, Varank'ın paylaşımını alıntılayarak "Meraklı Varank" yorumuyla karşılık verdi.

Muharrem İnce Resmen 'Baba Ocağı'nda!Muharrem İnce Resmen 'Baba Ocağı'nda!Siyaset

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