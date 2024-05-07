Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa mesajı: Ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turları kapsamında önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ardından DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Dervişoğlu, genel başkan seçildiğinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini araması hakkında, "Bir kez resepsiyonda karşılaştık... Özel bir görüşmemiz hiç olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı, davet ederse "Gitmem" diyemem. Ama... Yeni seçilmiş bir genel başkan olduğum için Sayın Cumhurbaşkanı beni ziyaret ederse memnun olurum. Ben de elbette kendilerine iade-i ziyarette bulunurum. Yeni seçilen ben olduğum için Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir zorluk olacağı düşüncesinde değilim" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına ve Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Biz makulü temsil edeceğiz... Vatandaşın özlediği siyasetçi tipinin temsilcisi olmayı arzuluyoruz. Siyasetin gündemine yeni anayasa geliyor... Bunun ne amaçla yapıldığını görmemiz lazım. Her sosyal mutabakat metninde eksiklik olabilir. Getirilecek yeni anayasa metni kuruluş ilkelerimize ve Türkiye'nin geleceğine cevap verirse inceleriz, bakarız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve AK Parti'den şunu bekliyoruz; sistemin revizyonundan ziyade sistem değişikliği.

"TBMM NOTER GİBİ ÇALIŞIYOR"

Günümüzde TBMM noter gibi çalışıyor. Bürokrasinin hazırladığı kanun taslaklarını onaylıyor. Hükümet ile Meclis arasında denge ve denetleme mekanizmaları yok. Meclis'in gücünün tartışılmadığı bir anayasa modeli olursa inceleriz, müzakere ederiz. Yürütmenin, Meclis denetiminde olduğu bir hükümet sistemi önerilirse tabii ki konuşuruz."