AKP kulisleri: "Parti yönetimi, Erdoğanlı veya Erdoğansız seçeneklere kafa yormak zorunda"

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de hükûmetin 2028’e kadar gidemeyeceği, bu nedenle “sonbahar kongresi ve oluşacak kadronun” partinin geleceği için hayati önem taşıdığını aktardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kongrede partiyi her türlü olağanüstü gelişmeye göre hazırlayacağını yazdı.

Yerel seçimlerin ardından iktidar partisinde değişim tartışmaları sürüyor. Gazeteci Nuray Babacan, AKP'nin her an olağanüstü kongre yapabileceğini ve partinin Erdoğanlı veya Erdoğansız her türlü seçeneğe kafa yorduğunu belirtti. Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Tabii ki her an olağanüstü kongre yapma olanağı var. Ancak siyasetteki hızlı ve beklenmedik değişikliklerin bunu imkansız kıldığı zamanlar olabilir. İşte tüm bu olasılıklar AKP içinde de konuşuluyor. Sonuçta parti yönetimi, Erdoğanlı veya Erdoğansız seçeneklere kafa yormak zorunda. Bunlar, gündemden bağımsız olarak yapılan derin sohbetlerin konusu.

AKP kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kongrede partiyi her türlü olağanüstü gelişmeye göre hazırlayacak. Siyaset kulislerinde hükümetin önünde 4 yıllık seçimsiz sürecin olmadığı görüşü ağırlıklı. Dediğimiz gibi olağanüstü kongre ile önümüzdeki yıllarda adım atılmazsa, bu yılın sonbaharındaki AKP kongresi çok önemli olacak.

Parti kurmayları, ekonomide iyileşmenin çok yavaş hayata geçeceğini, rakamlara yansıyan değişmenin halkın hayatında hemen görülmeyeceğini dile getiriyorlar. Bu da hükümeti zora sokacak konulardan biri olarak anlatılıyor. Ayrıca partinin son dönem siyasetinin 'genç seçmene, kızgın seçmene' hitap etmediği, bu kitleleri temsil eden 'yeni aktörler ve özneler' olmadığı anlatılıyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.