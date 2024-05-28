Müsavat Dervişoğlu'ndan hükümete sistem eleştirisi: Bu rejim benden fazla Erdoğan'a külfet!

Yeni anayasa tartışmalarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sistem eleştirisinde bulundu. Dervişoğlu, " Bu rejim benden fazla Sayın Erdoğan'a külfet. Alınan her karar Tayyip Bey'in üzerine atılıyor" dedi.

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Müsavat Dervişoğlu'ndan hükümete sistem eleştirisi: Bu rejim benden fazla Erdoğan'a külfet!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, yeni anayasa konusunda "Parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım" ifadelerini kullandı.

Habertürk’e konuşan Dervişoğlu, mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre hazırlandığını kaydetti. Dervişoğlu, "Biz diyoruz ki, parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım. Denetlenebilir, mekanizmaları işleyen bir sistem olmalı. Tüm muhalefetin beklentisi parlamenter sistemdi. Ancak seçimin üstünden bir yıl geçti sadece biz konuşuyoruz parlamenter sistemi" dedi.

"BU SİSTEM İLE DEVLET YÖNETİLMEZ"

Dervişoğlu mevcut sistemde ülkeyi yönetme imkanı olsa dahi bunu istemeyeceğini söyledi.

Dervişoğlu, "Anket yapalım yüzde 60-70 ile geliyor bile olsam bu sistem ile devlet yönetmek istemem. Bu sistem devlet yönetemez. Bu rejim benden fazla Sayın Erdoğan'a külfet. Alınan her karar Tayyip Bey'in üzerine atılıyor" diye konuştu.

"SOKAK HAYVANI KAVRAMI SADECE TÜRKİYE’DE VAR"

Dervişoğlu, ayrıca son günlerde gündemde olan sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeye ilişkin ise "Sokak hayvanları insan hayatını tehdit ediyorsa onlara karşı tedbir alınmalı. Sürüler halinde sokakta gezmelerinin önü kapatılmalı. Dünyadaki formüllerden bahsediliyor, onlar hayvan sayıları 300 bin 500 bin olan formüller. Biz de ise rakam bile bilinmiyor. Sokak hayvanı kavramı sadece Türkiye’de var" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Sokak köpekleri Müsavat Dervişoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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