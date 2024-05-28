MGK bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

MGK bu yılın üçüncü toplantısını bugün yapacak. Masada hangi konular var?

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MGK bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2024 yılının 3'üncü toplantısını bugün yapacak. Toplantıda ana gündem başlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları olacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında, kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları ve Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik çabalar da masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar konusunda bilgi verecek.

MGK'da "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.

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