Murat Kurum yok artık dedirtti: 'Görüntülerin gerçek olup olmadığının bir önemi yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erdoğan'ın montaj video itirafına ilişkin "Görüntülerin gerçek olup olmadığının bir önemi yok" dedi.

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Murat Kurum yok artık dedirtti: 'Görüntülerin gerçek olup olmadığının bir önemi yok'

14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda belki de en tartışmalı konu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu. 

ERDOĞAN İTİRAF ETTİ 

Erdoğan dün akşam TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu itiraf etmişti.

Erdoğan bugün ise "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik video" diyerek videonun montaj olduğunu bir kez daha kabul etti.

Montaj itirafının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik videoMontaj itirafının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik videoSeçim

KURUM YOK ARTIK DEDİRTTİ 

Erdoğan'ın itiraflarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında yok artık dedirten bir açıklamada bulundu. 

Kurum, "Görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Zaten olanı biliyoruz. Tartışılacak konu ne ki? Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti zaten. Montajlı mıdır, değil midir bilmiyoruz. Montajlı olduğunu tespit mi ettik, bunun montaj olduğunu, bu montajla bir stüdyoda dizayn edildiğini tespit ettik öyle mi?" dedi.

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seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan
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