Özdağ ile Kılıçdaroğlu yarın ortak basın açıklaması yapacak

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ yarın (24 Mayıs) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sundum. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek" paylaşımında bulunmuştu.

ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Ümit Özdağ da Twitter hesabından açıklama yaparak "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.