AKP'li Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanımızın farkı en az 2 katına çıkaracağı bir sonuç bekliyoruz'

Haber Global canlı yayınına katılan AKP Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ın farkı iki katına çıkaracağını öne sürdü.

AKP'li Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanımızın farkı en az 2 katına çıkaracağı bir sonuç bekliyoruz'

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı iki katına çıkaracağını öne sürdü.

Yavuz, "Amacımız sadece seçimi almak nedir, fark ortaya atmak. Biz sokağın nabzını iyi tutan bir partiyiz. Her birimiz uzun zamandır siyaset yapıyoruz. Anketleri de çok iyi yapan bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız araştırma ve anketlere çok bel bağlıyor. Anket yapmadan durmamızı kimse bizden bekleyemez. Cumhurbaşkanımızın farkı en az 2 katına çıkaracağı bir sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

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