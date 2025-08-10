Muharrem İnce’nin Ardından Bir Başkan Daha CHP’ye Katıldı! Rozeti Özgür Özel Taktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'nin kazandığı tek belediye olan Yozgat'ın Bahadın beldesinde üye katılım töreninde konuştu. Kısa süre önce CHP’ye geri dönen Muharrem İnce de mitinge katıldı.

BİR BAŞKAN DAHA

CHP’ye katılan Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nun rozetini Özgür Özel, taktı. Eroğlu ile birlikte Memleket Partili meclis üyeleri de CHP'ye katıldı.

'MEMLEKET PARTİLİLER CHP'YE GELECEKLER'

Bahadın belediyesinin CHP'ye katıldığını duyuran Özgür Özel, Muharrem İnce ile aralarındaki bir sohbeti şöyle anlattı: Muharrem başkan dedi ki 'Bir pazar Bahadın'a gideriz, tek belediyemiz.' Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum.

YÜZDE 41.99 OY ALMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde1686 oyun kullanıldığı Bahadın'da Memleket Partili Sami Eroğlu oyların yüzde % 41.99'unu alarak belediye başkanı olmuştu.

