Muharrem İnce’nin Ardından Bir Başkan Daha CHP’ye Katıldı! Rozeti Özgür Özel Taktı

Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmasının ardından bir Memleket Partili Başkan daha CHP’ye katıldı. CHP’ye katılan Memleket Partili Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nun rozetini CHP Lideri Özgür Özel taktı.

Son Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'nin kazandığı tek belediye olan Yozgat'ın Bahadın beldesinde üye katılım töreninde konuştu. Kısa süre önce CHP’ye geri dönen Muharrem İnce de mitinge katıldı.

Muharrem İnce’nin Ardından Bir Başkan Daha CHP’ye Katıldı! Rozeti Özgür Özel Taktı - Resim : 1

BİR BAŞKAN DAHA

CHP’ye katılan Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nun rozetini Özgür Özel, taktı. Eroğlu ile birlikte Memleket Partili meclis üyeleri de CHP'ye katıldı.

Özgür Özel, CHP'ye katılan Sami Eroğlu'nun rozetini takıyor

'MEMLEKET PARTİLİLER CHP'YE GELECEKLER'

Bahadın belediyesinin CHP'ye katıldığını duyuran Özgür Özel, Muharrem İnce ile aralarındaki bir sohbeti şöyle anlattı: Muharrem başkan dedi ki 'Bir pazar Bahadın'a gideriz, tek belediyemiz.' Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Özgür Özel- Sami Eroğlu- Muharrem İnce

YÜZDE 41.99 OY ALMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde1686 oyun kullanıldığı Bahadın'da Memleket Partili Sami Eroğlu oyların yüzde % 41.99'unu alarak belediye başkanı olmuştu.

Rozet sonrası poz

Özgür Özel, CHP'ye geri dönen belediye meclis üyelerine rozet taktıÖzgür Özel, CHP'ye geri dönen belediye meclis üyelerine rozet taktıSiyaset

Muharrem İnce 'Baba Ocağı'nda! CHP'ye Geri Dönüşünü Bu Mektupla DuyurduMuharrem İnce 'Baba Ocağı'nda! CHP'ye Geri Dönüşünü Bu Mektupla DuyurduSiyaset

Son Güncelleme:
