Özgür Özel, CHP'ye geri dönen belediye meclis üyelerine rozet taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye dönen Kayseri'nin farklı ilçelerde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı.

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Özgür Özel, CHP'ye geri dönen belediye meclis üyelerine rozet taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı.

Özel, sosyal medya hesabından partiye katılan belediye meclis üyeleriyle bir araya geldiği anları şu ifadelerle paylaştı:

"Baba evine, partimize dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan belediye meclis üyelerimize TBMM'de rozetlerini taktık."

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