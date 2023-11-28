CHP'li Osman Gürün yeniden aday olmayacak

Muğla'nın 5 dönemdir Belediye Başkanlığı'nı yapan Dr. Osman Gürün, 2024 Yerel Seçimleri'nde aday olmayacağını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, Gürün yayımladığı açıklamada, "Hizmet üretme çabasıyla geçen bu sürecin sonunda 2024 yerel seçimlerine yaklaştığımız bu günlerde aday belirleme süreci de genel merkezimiz tarafından başlatıldı. 5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım" dedi.

'25 YIL DA BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET VERDİM^'

Osman Gürün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde genel seçimlerin tamamlanmasının ardından 2024 yerel seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. 1999 yerel seçimlerinde hemşehrilerimin oylarıyla Muğla Belediye Başkanı olarak göreve başladım ve 3 dönemin ardından 2014 yılında 13 ilçemizdeki hemşehrilerimin oylarıyla kurucu büyükşehir belediye başkanı olarak seçildim. Bir yandan büyükşehir yapısını oluştururken bir yandan da kentimizin eksiklerini belirleyerek hızlı bir şekilde çözüme yönelik çalışmalara başladık. İlk dönem yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerin ardından 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığına değerli Muğlalıların oylarıyla seçildim. Muğla’ya ve hemşehrilerime 27 yıl hekim olarak 25 yıl da belediye başkanı olarak hizmet verdim.

'BİRÇOK KONU DA PROJE VE HİZMET ÜRETTİK'

3 dönem Muğla il belediye başkanlığı ve 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görevlerini yürütürken bu görevleri bana Muğlalı hemşehrilerimin bir emaneti görerek, siyasi bir yaklaşım göstermeden tüm kentin belediye başkanı olarak görev yaptım. Kamu kaynaklarını korunmak, vatandaşlarımızın tek kuruşunun hesabını verebilecek şekilde şeffaf ve hukuk çerçevesinin dışına çıkmadan çalışmak, bana güvenenlerin başını öne eğdirmeyecek şekilde hizmet vermek önceliğim oldu. Çocuklarımıza korunmuş, talan edilmemiş bir kent bırakmak için çevre ve imar konularında mücadele ederken, ekibimle birlikte alt yapıdan tarıma, sağlıktan kültür faaliyetlerine varıncaya kadar birçok konu da proje ve hizmet ürettik.

'ADAY OLMAMA KARARI ALDIM'

Hizmet üretme çabasıyla geçen bu sürecin sonunda 2024 yerel seçimlerine yaklaştığımız bu günlerde aday belirleme süreci de genel merkezimiz tarafından başlatıldı. 5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım.

Bana 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı fırsatı ve görevi veren, öncelikle hangi partiye gönül vermiş olursa olsun bu emanetin sahibi olan tüm Muğlalılara, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, üyesi olmaktan onur duyduğun Cumhuriyet Halk Partimize, desteklerini her zaman yanımda hissettiğim çok değerli eşim ve çocuklarıma, bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarıma ve tabii ki birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum."