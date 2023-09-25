Muharrem İnce iddiasına İYİ Parti'den yanıt

İYİP Sözcüsü Zorlu partisinin İBB Başkan adayı olarak Muharrem İnce'yi göstereceğine yönelik iddiayla ilgili "Bu bilgi doğru değildir" dedi.

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Muharrem İnce iddiasına İYİ Parti'den yanıt

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİP'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir" dedi.

Zorlu şunları kaydetti:

"Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle saygısızlık ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek, bu konunun kapanmasını diliyorum, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir."

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce de İYİP’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olacağına dair iddiayı reddetmişti.

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