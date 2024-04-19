MKYK toplantısında konuşulanlar: "Değiştirilmesi gerekenleri değiştireceğiz"

AKP'nin önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısında, eş zamanlı bir "reform" süreci başlatılma kararı alındığı ve toplantıda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre sürecini en kısa zamanda başlatacaklarını söylediği belirtildi. Erdoğan, “Kongreden önce değiştirilmesi gereken görevler var onları değiştireceğiz. Aksak gidenleri ise toparlayacağız. Yenilenerek yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Milletimizin talep ve tenkitlerini dikkate alacağız. Gerekli reformları yapacağız” dedi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Erdoğan’ın “Sosyal medyadan partimize ve kurmaylarımıza dönük yapılan spekülasyonlara itibar etmeyeceğiz. AK Parti kurumsal bir yapıya sahip. Kimse AK Parti’ye istikamet çizemez. Biz işimize bakacağız” dediği ifade edildi.

Öte yandan toplantıda Erdoğan, MKYK üyelerine tek tek söz verdi. Seçim sonuçlarının neden kötü geldiğine dair kendi not ve analizlerini paylaşan MKYK üyeleri şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kimse bu kadar fazla seçmenin sandığa gitmeyeceğini tahmin etmiyordu. Ayrıca, AK Parti’de görev almış ve partimizden aday olmak istemiş fakat aday gösterilmemiş kişiler, karşıda güçlü gözüken kim varsa onun adına çalıştı. Birçok bölgede saf değiştiren mahalle başkanları, AK Parti yerine orada kazanma potansiyeli yüksek olan adaylar için oy topladı. Yeniden Refah Partisinin (YRP) adayları, 'Seçimi kazandığımızda zaten AK Parti’ye geçeceğiz, biz aynı yoldayız' diye vatandaştan oy toplarken mahalle başkanları buna destek verdi. Bunlar oy kaybında önemli etkenler oldu."