Miting öncesi staj ve çıraklık mağdurlarına gözaltı: Erdoğan sloganlara kızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitingine katıldı. CHP'deki 'para sayma' görüntüleri hakkında konuşan Erdoğan, "Demet demet dolarları, avroları toplayıp aralarında paylaşıyorlar. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında "Çırağa müjde" sloganları duyulurken Erdoğan'ın verdiği tepki dikkat çekti.

Bir süre atılan sloganları duymaya çalışan Erdoğan, sloganları atanlara seslenerek, "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya müjde olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya'ya sadakati bozmayın" dedi. Alandan kendisine yanıt verilmesi üzerine Erdoğan, "Sen bizi dinle" dedi.

MİTİNG ÖNCESİ GÖZALTI

Erdığan'ın Konya'da düzenlediği miting öncesi gözaltılar yaşandı.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Erdoğan’ın Konya’da düzenlediği mitinge giden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının miting başlamadan gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların yaklaşık 50 kişi olduğu belirtiliyor.

Bektaş, olayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Konya Staj Ve Çıraklık Mağdurları Dernek Başkanı İmdat Yüğrük ve beraberindeki 50 civarındaStaj ve Çıraklık mağduru Cumhurbaşkanı’nın Konya mitinginde gözaltına alındılar. Emeklilikte staj ve çıraklık başlangıçlarının esas olmasını isteyen ve sadece bu taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmek isteyen mağdurlar gözaltına alınarak ikinci kez mağdur edildiler.

Siyasetçilere durumlarını iletmek gibi en basit taleplerin dahi gözaltı ile sonuçlandığı bir ülkeye dönüştük. İktidar anayasal hakları çiğneme noktasında iyice kayıtsız ve kural tanımaz bir noktaya geldi. Eleştiri ve protesto bir yana vatandaşın taleplerini iletmesi dahi suç haline geldi. İşte AKP’nin Türkiye yüzyılı…"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Kılıç, "Erdoğan’ın Konya mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları daha miting başlamadan karga tulumba gözaltına alınıyor, telefonlarına el konularak alınan görüntüler siliniyor. Elde kalan tek görüntüyü paylaşıyorum!! Hukuksuz gözaltılarla, baskıyla, zulümle hak mücadelesinin önüne geçemezsiniz. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız!" dedi.