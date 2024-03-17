DEM Partili Çandar: Erdoğan şu seçimin sonucunu bir görelim diye bekliyor

DEM'li Cengiz Çandar, yeni bir çözüm sürecinin olasılığıyla ilgili, Erdoğan şu seçimin sonucunu bir görelim diye bekliyor” dedi.

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DEM Partili Çandar: Erdoğan şu seçimin sonucunu bir görelim diye bekliyor

DEM Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cengiz Çandar, yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasına yönelik çağrılara karşın, Erdoğan'ın rolünü hatırlatarak, “Erdoğan'ı yorumlayabildiğim, eski yıllardan tanıyabildiğim kadarıyla, sanırım Erdoğan şu seçimin sonucunu bir görelim diye bekliyor” dedi.

Rudaw'a konuşan Çandar, seçim sonraki süreç hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın bir numaralı meselesi bu seçimlerden sonra yeni Anayasa yapmak olacak. Yeni anayasa teklifiyle gelecekler, yeni anayasada Kürt hakları, ana dil konusu, bütün bunların olması gerekiyor. O zaman biz DEM Parti ve Kürt hareketinin muhatap alınması da gerekiyor. Şimdi, bütün bunlar bu çözüm sürecinin tekrar canlanması ihtimalini zihinlere getiriyor ve adını saydığınız bütün isimler de o yüzden altını çize çize çağrıda bulunuyor.”

Çandar ayrıca DEM olmadan yeni anayasanın olmayacağını vurgulayarak, “Eğer anayasa yapımı, yeni anayasa gündeme gelecekse, bizsiz olamaz” cümlesini sarf etti.

Etiketler
DEM Parti AKP 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
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