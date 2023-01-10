Mithat Sancar: Karar seçim sürecine gitmeden çıkmalıdır ya da seçim sonrasına bırakılmalı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Habertürk'te Teke Tek programına konuk oldu.

Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda "isim konuşulmadığını" söyledi. Sancar, "Önümüzde 4-5 ay var. Bu süreçler toplum farklı dinamikleriyle yeni yöntemler üretebilir. Biz hiçbir isim konuşmuyoruz. Bunu sağlayacak bir program oluşsun diyoruz. İsimle ilgili hiçbir değerlendirme yapmıyoruz." yanıtını verdi.

Sancar'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Kapatma davasının bugün önemli bir aşaması gerçekleşti. Kapatma davasının usul aşamaları var. Sözlü sunuma avukatlarımız alınmadı. Kapalı yapılıyormuş. Sözlü savunmamızı yaptıktan sonra AYM bir rapor hazırlayacak sonra kararını verecek.

Davanın seyrini belirleyen mahkemenin kendi yönetimidir. Mahkeme üyelerine ilişkin hiçbir olumsuz söz söylemem ancak Türkiye'de yargının durumu ortada. Sadece mahkeme salonunda karara bağlanacak bir konu. İktidarın bu kararların birinde etkisi olacağı çok açık. Bu kararın seçim süreci başlamadan çıkması olması gerekendir ya da davanın seçim sonrasına bırakılması hukuka en uygun harekettir. Biz AYM'ye böyle bir talepte bulacağız.

TEDBİR KARARI

Bu dava hukuki bir dava değil. Uzun süre iktidar ve küçük ortağı AYM'yi tehdit ettiler. Siyasi bir baskının sonucunda dava açıldı. 17 Mart'ta verdiği iddianamede tedbir talebinde bulundu. AYM iade etti. Şimdi 13 Aralık'ta yeniden talepte bulundu Yargıtay Başsavcısı ve AYM bize bunu bildirmedi. Biz basından öğrendik ve başvurduk. Eğer doğruysa bize süre verin dedik. Çoğunluk dikkate almadı. Sonra bize 1 paragraf tebligat gönderdi. Bize 1 ay süre verdiler ama gerekçeyi bilmediğimiz bir şekilde itiraz edeceğiz. Burada siyasi bir operasyon var.

ALTILI MASA

15 ay önce stratejimizi açıkladık. 11 maddelik deklarasyon ortak aday için konuşabiliriz demişiz. Yapıcı rol oynamak istediğimizi 15 ay önce söyledik. Parlamento seçimlerine hazırlıklarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı için de adım adım programımızı açıklayacağız. Seçimlere giden yolda öneride bulunuyoruz. HDP seçmenine sesleniyorlar diyorsanız ya partinin dikkate alınmaması seçmenin dikkate alınmaması demektir. Seçmenimizin yüzde 94'ü partim ne derse onu yaparım diyor. Onun temsilcisi dikkate almayan bir anlayış çeşitli sloganlar üreterek sonuç alamaz.

Altılı Masa belirlesin programı ama bizimle açık ve doğrudan diyaloğa girsin diyorduk. Bunlar olmadı, şimdi ne isteniyor HDP'den. Bizden beklenenle bizi şimdi bu hamlenizle AKP'ye avantaj sağladınız diye eleştirenler ne bekliyor.

Hiçbir şekilde bu iktidara kaybetme hedefinden vazgeçmeyeceğiz.

Görev ve sorumluluk Altılı Masa'dır. HDP üzerine düşeni yapıyor. Açık siyaset yapıyor. Biz Türkiye'ye çıkış yolu öneriyoruz.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIĞI

İsim konuşmuyoruz. Çerçeve budur. Hiçbir isimle ilgili değerlendirme yapmayacağım.

Adayımızı belirleme çalışmalarında epeyi bir yol aldık. Miting sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Bize şu andan itibaren Mansur Yavaş sorulması doğru değil. Bizim gündemimizde artık böyle bir şey yok. İsimler Altılı Masa'nın meselesidir.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

İletişimimiz var. İletişimin aksadığı dönemler yaşadık. Sürekli kişiler üzerinden siyasetin konuşulmasının da bu partinin de sınırı var.

Demirtaş da adaylar arasında. Bu mekanizmadan adı çıkarsa olur. Partinin işleyişi ve politikalarıyla canhıraş bir çalışma yürütüyor. Buradan kimseye bir ekmek çıkmaz.

Altılı Masa gelin seçimden önce görüşürüz derlerse hayır demeyiz. Mutabakata varırsak bir formül bulunur.