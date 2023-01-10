AKP'den seçim tarihi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, beraberinde bazı AKP'li milletvekilleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğine (PMD) kutlama ziyaretinde bulundu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim takvimine yönelik bir soru üzerine Tunç, normal seçim sürecinin 18 Haziran olduğunu ancak bu tarihin seçime katılımı azaltan hususları içerdiğini belirtti.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Seçime katılımı yükseltmenin önemli olduğunu belirten Tunç, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin "Türkiye'de seçimlere katılma oranı son yıllarda yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve bu dünyada bir örnek. Dolayısıyla seçime katılmayı eksilten hususlar varsa ki 18 Haziran tarihinde bu gözüküyor, bunun öne çekilebileceği yönünde Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Muhalefet partilerinin de bu konudaki görüşleri ortada. Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18 Haziran arasında olması gerekecek. Bu konuda karar verilecek" açıklamasında bulundu.