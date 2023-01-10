AKP'den seçim tarihi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Tunç, TBMM'de yaptığı açıklamada 'Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18 Haziran arasında seçimlerin yapılması gerekecek' ifadelerini kullandı.

AKP'den seçim tarihi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, beraberinde bazı AKP'li milletvekilleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğine (PMD) kutlama ziyaretinde bulundu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim takvimine yönelik bir soru üzerine Tunç, normal seçim sürecinin 18 Haziran olduğunu ancak bu tarihin seçime katılımı azaltan hususları içerdiğini belirtti.

AKP'li Turan'dan 'erken seçim' açıklaması: Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verirAKP'li Turan'dan 'erken seçim' açıklaması: Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verirSiyaset

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Seçime katılımı yükseltmenin önemli olduğunu belirten Tunç, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin "Türkiye'de seçimlere katılma oranı son yıllarda yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve bu dünyada bir örnek. Dolayısıyla seçime katılmayı eksilten hususlar varsa ki 18 Haziran tarihinde bu gözüküyor, bunun öne çekilebileceği yönünde Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Muhalefet partilerinin de bu konudaki görüşleri ortada. Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18 Haziran arasında olması gerekecek. Bu konuda karar verilecek" açıklamasında bulundu. 

AKP'li Bilgiç, olası erken seçim tarihini açıkladıAKP'li Bilgiç, olası erken seçim tarihini açıkladıSiyaset
Etiketler
Erken seçim tartışmaları 2023 seçim AKP
Zafer Partisi cumhurbaşkanı seçimleri için kararını verdi: 'Kendi adayımızı çıkaracağız' Siyaset 10 Ocak 2023 18:34
Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor Siyaset 10 Ocak 2023 17:58
HDP'li Beştaş: Mehmet Uçum AYM’ye talimat verdi Siyaset 10 Ocak 2023 17:47
'Gelin el ele verip mücadele edelim' Siyaset 10 Ocak 2023 17:30
ÇOK OKUNANLAR
Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler! Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!
Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!
Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti!
Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım' Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'