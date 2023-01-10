Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'ne 'casus şebekesi' diyen Bahçeli'ye yanıt

2023 Haziran Seçimleri'ne aylar kala seçimlerin tarihinin öne çekilmesi tartışılırken; partilerin hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı tavırlar da netleşmeye başladı.

''KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ''

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararının ardından Zafer Partisi de cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurdu.

Taksim'de gazetecilerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Seçimlerde de kendi adayımızı çıkarıyoruz. Sadece Mansur Yavaş ismini destekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Özdağ, partisinin seçim ittifakı için yaptığı görüşmelere ilişkin ise ''Bir ittifak çalışmamız var. Hem genel başkanlar ile yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor'' diye konuştu.

''KİMİN AJAN OLDUĞUNU ÜLKÜCÜLER BİLİYOR''

Özdağ ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Zafer Partisi'nin hedef alan açıklamalarına da yanıt verdi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak ‘adına zafer partisi denilen casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, istihbarat fosili…”demiş.

Bu seviyesiz, açıklamaya vereceğimiz tek cevap var. Sinan Ateş’in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayınlamayan ailesine başınız sağolsun demeyen, arkadaşlarına başınız sağolsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye’ye yıkımı sürükleyen bir partinin payandası değildir hiçbir zaman olmayacaktır. Söz istihbarat servisleri açılmışken rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupla kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler biliyor, hadi oradan sen de.''

''SEN ÖNCE OLCAY’I, ULVİ’Yİ VE SEMİH’İ SAVCIYA YOLLA''

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı’nda “portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturması”nı yürüten savcıya bile giderim…” dedi.