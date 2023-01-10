HDP'li Beştaş: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum AYM’ye talimat verdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un HDP’nin kapatma davası ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Beştaş, “Ben Mehmet Uçum’u geçmişteki hak savunuculuğu döneminden tanıyorum. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında mağdur olan çocuklara ilişkin çalışmalarından, çözüm sürecindeki tutumundan biliyorum. Fakat dünkü açıklamasında AKP’nin kendisine her şeyi unutturduğunu bir kez daha gördüm. Galiba hukukçu olduğunu da unutmuş. Çünkü geçmişteki sözlerinin, geçmişte durduğu yerin tam aksi yerde duruyor” diye konuştu.

‘UÇUM ANAYASA MAHKEMESİ’NE TALİMAT VERDİ’

Uçum’un parti kapatma ile ilgili sözlerinin hukukla ve anayasa ile ilgisi olmadığını ifade eden Beştaş, “Uçum, her şeyi unutmuş olsa da bulunduğu makam gereği bu sözlerinin Anayasa Mahkemesi’ne talimat anlamına geldiğini, mahkemeyi etkilediğini, sonucu tayin ettiğini, üyeleri baskıladığını biliyor. Hukukçu kimliğini bir nebze olsun taşıyor olsaydı yargı bağımsızlığını da bilir ve buna göre konuşurdu. Kendisi Anayasa Mahkemesi’ne talimat vermiştir. Bunu kamuoyu da görüyor” dedi.

‘MEHMET UÇUM YARGITAY BAŞSAVCISI MI, AYM BAŞKANI MI?’

Uçum’un geçmişteki hak savunucusu ve hukukçu kimliğinden vazgeçtiğini belirten Beştaş, “Mehmet Uçum, Yargıtay Başsavcısı mı, AYM Başkanı mı, AYM üyesi mi? Saray’ın ruhu nasıl bir ruhsa kendisini artık yargıç olarak görüp karar mercii gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı televizyon programında HDP’ye yönelik kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Anayasa Mahkemesi’nde başkanlık seçimi olduğunu hatırlattı ve “AYM Başkanlığı seçimi var. Bu da 25 Ocak'a kadar tamamlanması gereken bir şey. Zühdü Bey'in ikinci Başkan seçildiği tarih 25 Ocak. 25 Ocak'tan önce bir seçim söz konusu olacak. Yeni başkanın süre açısından yeterli zamanının olduğunu düşünüyorum. Zühdü Bey'in hukuken aday olmasının önünde bir engel yok. İsterse seçimden önce kapatma kararı konusunda genel kurulu toplayabilir” dedi.

HDP’nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesi kararını isabetli bulduğunu belirten Uçum, şu ifadeleri kullandı: “Kapatma olur ya da olmaz. HDP terör vesayetinde altındaki bir partidir, net söylüyorum. Bu ülkenin Meclis'i uzun süre terör vesayeti altında yapılan siyasete katlanamaz. Böyle bir kapatma davası açıldı. AYM normlara göre değerlendirme yaparsa kapatma davası beklenebilir bir şeydir. Terör örgütüyle sıkı ilişki içinde olduğunu iddia edilen bir parti. İspanya'da Batasuna, terör örgütünü kınamadı diye kapatıldı. Dosya içeriğinde birçok belgenin olduğu söyleniyor. Başsavcılıktan belge istendiği söyleniyor. Böyle bakılırsa Anayasa hukukuna ve siyasi partiler kanuna göre bakıldığında kapatılması beklenen bir durumdur.”