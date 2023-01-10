Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak' sözlerine İYİ Parti'den yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacaklar" sözlerine ilişkin soruya Zorlu, "Anayasa'nın 104. maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yazılıdır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin birliğini temsil eder. Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının uyumlu şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik birleştirici gücümüzdür Cumhurbaşkanlığı makamı. Partili Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bu olgu sarsılmış olsa da nihai olarak İYİ Parti'nin durduğu yerde cumhurbaşkanının tarifi budur'' dedi.

''BU YAKLAŞIMI DOĞRU BULMAYIZ, MİLLETİMİZ DE DOĞRU BULMAZ''

Zorlu ayrıca ''Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir. Altılı Masa içinde söz konusu başlık altında da böyle bir değerlendirme yapılmış değildir. Ama şu vardır, bahsettiğim çerçevede bir Cumhurbaşkanı Türkiye'nin büyük kökleşmiş, kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecek. Bunu yaparken bizim muhtemelen 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız geçiş süreci yol haritası ve hazırlanmış olan hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. Orada Altılı Masa'nın ortak aklı devreye koyularak cumhurbaşkanının daha sağlıklı çalışmasının koşullarını hazırlamak. Evet, bu vardır. İYİ Parti bunu desteklemektedir ama bahsettiğiniz çerçevede motamot 'Cumhurbaşkanı biz dedik şunu yapacak, biz dedik bunu yapmayacak' şeklindeki bir yaklaşımı doğru bulmayız, milletimiz de doğru bulmaz'' ifadelerini kullandı.