Selahattin Demirtaş'tan çağrı: Gelin el ele verip mücadele edelim

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimler öncesi seçmene çağrıda bulundu. Demirtaş, "Gelin el ele verip mücadele edelim ve kazanalım şu seçimi" dedi.

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Selahattin Demirtaş'tan çağrı: Gelin el ele verip mücadele edelim

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Seçmene çağrıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"İşsizlik ve yoksulluk kader değil. Biricik oyunuzla değişimin kapısını aralayabilirsiniz. Kendinize güvenin, Gücünüzü kullanın. Gelin el ele verip mücadele edelim ve kazanalım şu seçimi."

Selahattin Demirtaş'tan çağrı: Gelin el ele verip mücadele edelim - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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