Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu akşam Habertürk canlı yayınına katılıyor. Ana akım medya uzun yıllardır HDP'ye ambargo uyguluyordu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını açıklamasının ardından HDP son günlerin en çok konuşulan partilerinden oldu.
AMBARGO SONA ERDİ
İktidarın fiziki baskısı ile de karşı karşıya olan HDP, uzun yıllardır ana akım medyada yer alamıyordu.
Ancak son gelişmelerin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bu akşam Habertürk canlı yayınına katılacağı duyuruldu.
Sancar, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayacak.
Son Güncelleme:
HDP'li Beştaş: Mehmet Uçum AYM’ye talimat verdi Siyaset 10 Ocak 2023 17:47
'Gelin el ele verip mücadele edelim' Siyaset 10 Ocak 2023 17:30
Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak' sözlerine İYİ Parti'den yanıt Siyaset 10 Ocak 2023 17:13
CHP ve İYİ Parti'den toplantıya katılmama kararı Siyaset 10 Ocak 2023 17:04