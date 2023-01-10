Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını açıklamasının ardından HDP son günlerin en çok konuşulan partilerinden oldu.

AMBARGO SONA ERDİ

İktidarın fiziki baskısı ile de karşı karşıya olan HDP, uzun yıllardır ana akım medyada yer alamıyordu.

Ancak son gelişmelerin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bu akşam Habertürk canlı yayınına katılacağı duyuruldu.

Sancar, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayacak.