Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu akşam Habertürk canlı yayınına katılıyor. Ana akım medya uzun yıllardır HDP'ye ambargo uyguluyordu.

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Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını açıklamasının ardından HDP son günlerin en çok konuşulan partilerinden oldu. 

Pervin Buldan: HDP niye aday çıkarmasın, HDP’nin sizden ne farkı var?Pervin Buldan: HDP niye aday çıkarmasın, HDP’nin sizden ne farkı var?Siyaset

AMBARGO SONA ERDİ 

İktidarın fiziki baskısı ile de karşı karşıya olan HDP, uzun yıllardır ana akım medyada yer alamıyordu. 

Ancak son gelişmelerin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bu akşam Habertürk canlı yayınına katılacağı duyuruldu. 

Sancar, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayacak.

Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor - Resim : 2

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HDP 2023 cumhurbaşkanı adayları
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