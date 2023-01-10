AKP'li Özlem Zengin'den muhalefete: ‘Hayır’ demek için bir formül mü arıyorlar?

AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Yılmaz Tunç ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bugün Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti ve gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP’li Zengin, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifiyle ilgili muhalefetin kendilerine randevu vermediğini belirterek şunları söyledi:

“3 siyasi parti, açıklama da yaptılar, randevu vermediler. Bu randevu vermeme siyasi etiğe de uygun değil, olayın ağırlığı ile de örtüşmüyor. Bu başörtüsü meselesinin diğer meselelerden farklı yeri var. En önemli maddelerden bir tanesi bu, iki madde zaten. 40 yıldır devam eden bir problemden bahsediyoruz. Bununla alakalı hiç kimsenin itirazı yok, herkesin hemfikir olduğu bir mesele. Bunun böyle bir teraziye konarak; anlık gelişen siyasi mesele karşısında bir tarafta o meseleler, diğer tarafta bu mesele bir teraziye konarak kanaat ortaya konmasını üzüntü verici buluyorum. Bu, siyasetin malzemesi değil. Başörtüsü, siyasi malzeme değil bizim için, hayati bir mesele. Bu konuya yaklaşımın böyle değerlendiriliyor olması başlı başına zaten önemli bir şey, yaklaşım farklılığı. Bir araya geliriz, yarın komisyonda olanlar da konuşulabilirdi. Ama biliyorsunuz, HDP Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karardan dolayı, CHP ve İYİ Parti de yarın komisyonda görüşülecek olan mesele yüzünden kabul etmediklerini ifade ettiler. Onlar açısından üzüntü vericidir.”

“VAHİM OLDUĞU İÇİN KARMA KOMİSYON’A GELDİ”

Zengin, yarın saat 12.00’de MHP ile başörtüsü teklifiyle ilgili buluşacaklarını söyledi. Zengin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın fezlekelerinin komisyonda gündeme alınmasıyla ilgili CHP ve İYİ Parti’den gelen “Siyasi nezaketsizlik” tepkisini ise şöyle yorumladı:

“Özgür Bey, bana, ‘Savaş baltası’ filan demedi. Deseydi daha ağır da bir diyalog geçerdi aramızda. Biz, bu meseleyi, hatırlarsınız ilk ziyaretimizi yaptığımızda, bugünlerde yapacağımızı daha önce söylemiştim. O konunun neden geldiğini hepimiz biliyoruz. Bir tanesinde malum, İYİ Parti milletvekili şehit ailesinin yakınına çok ağır bir ithamda bulunuyor. Çok ağır bir söz ifade etti. Tekrar etmek mümkün değil zaten. Diğerlerine benzemeyen bir şey. Bir hakaret var ama onun tepe noktasında olan bir şey. CHP’de de gördünüz, mahkemeye giden bir sürü milletvekili var ama hakimin üstüne yürüyen tek bir kişi var. Bunlar karşısında hukuken muhakkak bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yapmak lazım. ‘Bin 700’den fazla dosyadan neden bunlar seçiliyor’ dediğinizde, en vahimi olarak seçilen değil, bunlar en vahimi olduğu için Meclis’te Karma Komisyon’a geldi.”

“HAYIR DEMEK İÇİN FORMÜL MÜ ARIYORLAR”

“Bu olan bitenlerden sonra ‘Hayır’ demek için kendilerine bir zemin, gerekçe mi arıyorlar diye de düşünüyorum” diyen Zengin, başörtüsü konusunu ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığını söyleyerek, “Kendi başlattığınız sürece sahip çıkarsınız ve kavgalarınızı ayırırsınız, burada farklı bir mesele var. Siz kendiniz buraya getirmişsiniz, bu meseleyi zemininde tartışırsınız, mücadeleyi Karma Komisyon’da yaparsınız ama anayasa ile alakalı kendinizin kanunla yola çıktığınız konuda da orada durmaya devam edersiniz. ‘Hayır’ demek için bir formül mü arıyorlar diye düşünmeme sebebiyet verdi” diye konuştu.

“BU, BİR ERKEN SEÇİM TARİHİ DEĞİL”

AKP’li Tunç ise seçim konusunda 6 Nisan-18 Haziran arasında bir tarihe karar verileceğini aktararak, “Bu, bir erken seçim tarihi değil. Bu, bir seçim tarihinin güncellenmesi. Erken seçim farklı tarihler ile olur. Eski sistemde, koalisyon krizlerinde vs. erken seçimleri yaşadık. Burada artık seçim tarihi yaklaştıktan sonra o tarihin en uygun tarih olarak belirlenmesi, seçim tarihinin güncellenmesidir” dedi.

Tunç, Cumhurbaşkanı kararı ile erken seçime gidilebileceğini belirterek, muhalefet destek vermediği için Meclis’te seçim kararı alınamayacağını ifade etti. Tunç, başörtüsü teklifiyle ilgili muhalefetin randevu taleplerini geri çevirmesini ise “AK Parti’nin görüşme taleplerini reddetme gerekçeleri doğru bir gerekçe değil. Burada her türlü konuyu görüşebilmeli ve istişare edebilmeli. Ki anayasa değişikliği geniş bir mutabakat gerektiriyor. Dolayısıyla grubumuzun siyasi partilerle bu konuyu görüşmek istemesinden daha doğal bir durum söz konusu değil. Gerekçe olarak ‘Karma Komisyon’daki dosyaların gündeme alınması’ deniliyorsa bu onunla bağlantılı bir konu değil. Farklı konular bunlar” diye konuştu.

Tunç, başörtüsü teklifinin 360 ile 400’ün arasında milletvekilinin oyu ile kabul edilmesi durumunda zorunlu olarak referanduma gidileceğini belirterek, “Orada da tabii ki en güzel kararı verecek olan milletimizdir. 360’ın altına düşmesini tahmin etmiyoruz. Bu noktada milletvekillerimiz, gerçekten o gizli oylamada en doğru kararı vereceklerdir. Hatta 400’ün üzerinde çoğunlukla kabul edilsin, biz bunu bekliyoruz” dedi.