Milletvekilliği adaylığı için partilere kaç kişi başvurdu?

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento genel seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partilerin çoğunda milletvekilli aday adaylığı için başvurular tamamlandı.

Milletvekilliği adaylığı için partilere kaç kişi başvurdu?

14 Mayıs parlamento seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı.

CHP'de aday adaylığı başvuruları sona ererken, diğer partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!Siyaset

HANGİ PARTİYE KAÇ BAŞVURU GELDİ?

Habertürk’ten Çimen Çetin’in aktardığına göre AKP’de başvurular dün bitti ve 6 bine ulaştı. 

CHP’de daha önce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Başvurular 4 binin üzerinde.

HDP henüz yeterli veri olmadığı için sayıyı açıklamadı.

İYİ Parti’deyse başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. 

MHP’deyse başvuranların sayısı 4 bin 693’e ulaştı. Şu ana kadar gerekli şartları yerine getiren 1894 kişinin başvurularının kabul edildiği açıklandı.

Etiketler
Seçim 2023
Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor
SBK’nın ihbarıyla başlatılmıştı: Suçluyu kurtaran değil suçluyu yazan hakim karşısına çıktı Suçluyu kurtaran değil suçluyu yazan hakim karşısına çıktı
Erdoğan: Deprem canımızı yaktı ama bu Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını engellemeyecek Erdoğan: Deprem canımızı yaktı ama bu Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını engellemeyecek
Emin Gürses'ten Sırrı Süreyya'ya sert sözler: 'Devrimci şiddet uygulansın' Emin Gürses'ten Sırrı Süreyya'ya sert sözler: 'Devrimci şiddet uygulansın'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni
Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın
53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları! 53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!
AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı! AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!
İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek' İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek'
HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir, araştırmalar ne diyor? HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir?