Milletvekilliği adaylığı için partilere kaç kişi başvurdu?

14 Mayıs parlamento seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı.

CHP'de aday adaylığı başvuruları sona ererken, diğer partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

HANGİ PARTİYE KAÇ BAŞVURU GELDİ?

Habertürk’ten Çimen Çetin’in aktardığına göre AKP’de başvurular dün bitti ve 6 bine ulaştı.

CHP’de daha önce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Başvurular 4 binin üzerinde.

HDP henüz yeterli veri olmadığı için sayıyı açıklamadı.

İYİ Parti’deyse başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

MHP’deyse başvuranların sayısı 4 bin 693’e ulaştı. Şu ana kadar gerekli şartları yerine getiren 1894 kişinin başvurularının kabul edildiği açıklandı.