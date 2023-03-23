53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını Habertürk ekranlarında paylaştı.
Seçime sayılı günler kala, anket şirketleri de son anket sonuçlarını açıklamaya başladı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da yaptıkları son anketi paylaştı.
Habertürk ekranlarında yayımlanan Habertürk Gündem'e konuk olan Kulat, yaptıkları araştırmalarda AKP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiği görüşünün yaygın olduğunu aktardı.
Kulat, son anketi 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yaptıklarını aktardı.
Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Anketten çıkan cevaplar şöyle;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5