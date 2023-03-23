53 ilde yapılan son anketi canlı yayında açıkladı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!

Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Anketten çıkan cevaplar şöyle;