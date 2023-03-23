Erdoğan: Deprem canımızı yaktı ama bu Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını engellemeyecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde eş zamanlı başlayan temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

"İNANÇ VE İRADEYLE VATANIMIZA SAHİP ÇIKTIK"

"Kimi zaman tıpkı 6 Şubat depremleri gibi tabi felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık" diyen Erdoğan, "Yılmadık, çökmedik, teslim olmadık. Tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Sınırlara dayanan tacizlere harekatlarla cevap verdik .Burada işaret ettiği gibi inanç ve iradeyle şartların zorluğuna aldırmadan vatanımıza sahip çıktık. Deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canlar için döktüğümüz göz yaşlarını geleceğe sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz. Deprem canımızı yakmış olabilir ama bu Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını elimizden alamayacak" diye konuştu.

"DÜNYADA BÜYÜK FELAKET KARŞISINDA BU KADAR KISA SÜREDE TOPARLANAN BAŞKA BİR ÜLKE YOK"

"Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Dünyanın krizden krize sürüklendiği dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem canımızı yakmış olabilir ama bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarını söndürmeye çalışmasına, nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın. Bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da büyük güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye muktedirdir. Depremin 45'inci gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespitte sona gelmiş, enkaz kaldırmada önemli mesafe kat etmiş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Van, Bingöl, Kütahya, Antalya, İzmir'de biz bunu yapmadık mı? Daha ne diyeyim. Nerede deprem, yangın varsa hepsinde de Kastamonu'ya varıncaya kadar afetlerin üstesinden biz geldik."

"KONUTLARI TESLİM ETMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Depremzedeleri yeni konutlarına kavuşturacaklarını belirten Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 1-2-3 ay erteleme olabilir ama şunu bilin ki temelini attığımız bu eserlerle yoğun bir şekilde inşallah hak sahiplerine konutları teslim etmenin gayreti içinde olacağız" dedi.