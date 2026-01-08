MHP’li Yönter’den Dikkat Çeken ‘İç Cephe’ Vurgusu: ‘Güçlendirmemiz Lazım’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, tv100’de Hande Aydemir’in sunduğu ‘Gün ortası’ programının konuğu oldu. Yönter, programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Dijital çağda yeni bir vandallık, yeni bir sömürge, yeni bir güncellenmiş emperyalizm ile karşı karşıya olduğumuzu görmemiz lazım” diyerek Venezuela’da yaşananları değerlendirdi. Yönter, “Bu nedenle iç cephemizi çok sıkı bir şekilde tutmamız lazım” dedi.

Milli birlik, dayanışma ve kardeşliğin canlı tutulması gerektiğini ifade eden Yönter, “Birbirimize muhtacız. Biz büyük bir milletiz” dedi.

DİKKAT ÇEKEN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VURGUSU

Yönter, “Terörsüz Türkiye adımlarını biz boşa mı atıyoruz? Terörsüz Türkiye, Türk milletinin yakın tarihinde yakalamış olduğu en büyük fırsat. Büyük bir kaynaşma ve kucaklaşma harekatı. Bu bizim hiçbir şekilde göz ardı edemeyeceğimiz bir, pas geçemeyeceğimiz, ıskalayamayacağımız bir hedef. Biz tek nefes, tek ses, tek yürek, tek bilek olan Türk milletiyiz. Türkü sevmeyen Kürt, Kürdü sevmeyen Kürt olmaz. Türk ve Kürt ezelden ebede kardeştir, bir milletin eşit, onurlu, şerefli mensuplarıdır. Bunu bir Türk milliyetçisi, ülkücü olarak söylüyorum. Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) bunu savunuyor. Liderimiz devamlı bunu aktarıyor, bunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

‘KİMSEYİ ÖTEKİ GÖRMÜYORUZ’

İzzet Ulvi Yönter, “Biz kimseyi öteki görmüyoruz, hakir görmüyoruz. Hiç kimsenin düşüncesinden, inancından, yöresinden, dilinden dolayı ikinci sınıf vatandaş durumuna düşmesini istemiyoruz. Bunu reddediyoruz. Kimsenin mezhebini araştırmıyoruz. Vatanı seviyor mu sevmiyor mu buna bakıyoruz. Bu bayrağın altında yaşamaktan mutlu mu? Buna bakıyoruz. ‘Bu millet benim, bu devlet benim, bastığım toprak benim vatanım’ diyor mu? Bunu mesele ediyoruz, bununla ilgileniyoruz” diye konuştu.

Kaynak: tv100