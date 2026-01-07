Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Grup Toplantısında Önemli Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Konuşmasına partisinin üye sayısına yönelik son verilere değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en fazla üye sayısına sahip parti olduğunu belirtti. Partisine yeni katılımların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, bugün partisine katılacak milletvekillerine rozet takacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında önemli bölgesel ve küresel gelişmelerin olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, Türkiye'nin her alanda "çok başarılı bir sınav verdiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2026 yılının ilk grup toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize desteğiniz, coşkunuz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum.

Hangi unvanda olursak olalım hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete, ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Büyük bir ailenin fertleriyiz.

AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız güncel verileri açıkladı. Buna göre; AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu."

Kaynak: Haber Merkezi