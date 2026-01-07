Üç İsim Daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden geçen yıl istifa eden İsa Mesih Şahin bugün AK Parti’ye katıldı. Üç vekilin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ASKER SELAMI VERDİ

“Kılıçdaroğlucu olduğum için CHP’de dışlandım” diyen Hasan Ufuk Çakır ise Meclis’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çakır, “Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz; devletinin, bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP’li ne de bir Türk milliyetçisi tanır” dedi.

Hasan Ufuk Çakır

Çakır rozetinin takmasının ardından ise asker selamı verip, "2 başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

'DEVİR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA DURMA DEVRİDİR'

İrfan Karatutlu, "Ben zaten aklen, vicdanen buradayım şimdi de bedenen geldi. Allah razı olsun diyorum. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağımıza inanıyorum. Devir Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir" ifadelerini kaydetti.

İrfan Karatutlu

🗣️ DEVA Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu:



"Ben zaten aklen, vicdanen buradaydım şimdi de bedenen geldim. Devir Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir" pic.twitter.com/EewOyiVyjG — Gerçek Gündem (@gercekgundem) January 7, 2026

'YUVAMIZA DÖNMEMİZE FIRSAT SUNDUĞU İÇİN...'

İsa Mesih Şahin de, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli yuvam, ailem... Hepinizi hasretle selamlıyorum. Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor, aynı denize dökülüyor. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize gençlik yuvamıza tekrar dönmemize fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İsa Mesih Şahin

🗣️ Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin:



"Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor, aynı denize dökülüyor. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize… pic.twitter.com/fbnSLcpfhM — Gerçek Gündem (@gercekgundem) January 7, 2026

Kaynak: ANKA