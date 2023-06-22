MHP'li Yıldız'dan Can Atalay açıklaması

Gezi davasından tutuklanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Can Atalay, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde TİP'den Hatay Milletvekili seçildi.

Atalay, mazbatasını aldı ancak tahliye edilmediği için Meclis'te yemin edemedi.

TİP Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması ve görevine başlaması için çağrılar giderek artıyor.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Can Atalay'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"1–TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay, yargılandığı Gezi Davası'nda, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde yer alan “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu mahkumiyet kararı İstinaf edildi. İstinaf mahkemesi de kararı onadı.

2-Karar temyiz edildi ,Yargıtay 3.Ceza Dairesine geldi.

Sorun şu: Sanığın hüküm giydiği TCK 312. Maddesi, Anayasanın 14.maddesinde tarif edilen durumlardan mı.? değil mi.?. seçilen kişi anayasa 83.maddesi koruması altında mı değil mi.?. cevabı geciktirilmeden verilmeli."

MAHKEME KARARLARI NE DİYOR?

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek 25 Nisan 2022'de tutuklanan avukat Can Atalay, TİP'ten milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını da alan Atalay'ın avukatları, Anayasa'nın 83. maddesine dayanarak tahliye başvurusu yaptı. Maddede şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez."

Tahliye başvurusu yapılan maddede, tek istisna ise Anayasa'nın 14. maddesi. Bu maddede yer alan "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" hükmünü içeren bir suç işlenmesi halinde dokunulmazlık hakkı kullanılamıyor.

TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay, yargılandığı Gezi Davası'nda, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde yer alan "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin de onadığı bu karar Yargıtay aşamasında. Yani Atalay hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok.

Cumhuriyet davasında bozma kararı veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma gerekçelerinden biri de davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Şık'ın milletvekili seçilmiş olmasına rağmen hakkındaki cezanın onanmasıydı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezası verilen Şık'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle anayasanın 83. maddesinde yer alan yasama dokunulmazlığı hakkını kazandığına vurgu yapıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem