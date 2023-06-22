Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Twitter hesaplarından duyuruldu.

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