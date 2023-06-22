Erdoğan'ın bilinmeyen 'alışkanlıkları': Gece yarısı bakanları arayıp 'Ne o ya, erkenden uyuyor musunuz?' diyor

Turktime yazarı Talat Atilla, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilinmeyen 'huylarını' kaleme aldı. Buna göre Erdoğan, gecenin bir yarısı bakan ve bürokratları arayıp "Ne o ya, erkenden uyuyor musunuz?" diye 'şaka yollu' kontrol ediyor; dostlarının evine önceden haber vermeden çatkapı ziyaretlerde bulunuyor.

Sokakta herhangi bir isim anılmadan söylendiğinde kişileri büyük oranda rahatsız edecek bu 'alışkanlıkların' Atilla tarafından oldukça 'soft' bir dille aktarıldığı görülüyor.

Söz konusu yazının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Her fani gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vakit buldukça yaptığı, kamuoyunun bilmediği hobileri ve sevdiği alışkanlıkları var.

Mesela...

* Kendi özel ya da çalışma arkadaşlarının (Genellikle koruma başkanının) cep telefonlarından direkt eski dostlarını arayarak, onları şaşırtmayı seviyor.

HABERSİZ EV BASKINI YAPAR, KÜSLERİ MAKAMINDA BARIŞTIRIR, GECE 03:00'DA ARAR

* Özellikle İstanbul'dayken akraba ve eski dostlarını habersiz baskınlarla evlerinde ziyaret ediyor.

* Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde evcil hayvan beslemekten hoşlanıyor.

* Kendisi de bazen kısa aralıklarla küsse de, Erdoğan'ın bilinmeyen bir başka özelliği küsen insanlara çok kızması. Bakanlar, Milletvekilleri, hatta iş adamlarının birbirleriyle küs olduklarını duyunca öfkelenir, onları makamına çağırarak 'Müslümanın müslümana küslüğü 3 gün olur.' diyerek barıştırmayı sever.

* Gece yarısı bakan ve bürokratları arayarak 'Ne o ya, erkenden uyuyor musunuz?' diye şaka yollu kontrol etmesini de bir kenara not edeyim.

*Ankara'da birkaç kez, İstanbul'da çokça tenha zamanlarda sireni kapalı koruma araçları ile İstanbul'u gezdiği söylenir.

ANNE VE BABASININ KABRİNİ GEÇ SAATLERDE DE ZİYARET EDER

* Fırsat bulduğunda telefonundan dahi internette sörf yaptığı, Twitter'a göz attığı, sayısı 12- 13 civarında haber sitesini takip ettiğini de söyleyebilirim.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini gündüzün dışında bazen geç saatlerde de ziyaret ederek dua okuduğu ifade edilir."

Yazının tamamı.