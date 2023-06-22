Feyza Altun: 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum, dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı

Kızına şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen ve bir süredir eski eşi Deniz Uğur ile davalık olan televizyoncu Reha Muhtar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, Twitter hesabından Reha Muhtar hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum. Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor. Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı. Hepsini anlatacağım bir gün, korku filmi gibi. Aylardır sürekli benimle ilgili tweet atıyor. Dosyada gerekeni yapmamam için sürekli sözlü saldırıda bulunuyor. Duruşmalara gözlemci talep ediyorum yazılı olarak da barodan talep ettim."