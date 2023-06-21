Ekonomist Kerim Rota: "20’nin altında bir faiz seviyesi Mehmet Şimşek'in işini zorlaştıracak"

Merkez Bankası’nın (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın (22 Haziran) yapılacak. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 14.00’te açıklanacak. Mayıs ayında Merkez Bankası faiz kararı yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmuştu.





Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AKP’nin ekonomi yönetiminin başına geçmesiyle birlikte serbest piyasa ekonomisi kuralları ve ortodoks ekonomi politikaları uygulanacağı ön görülüyor. Şimşek’in, Nureddin Nebati'den görevi devraldığında yaptığı ilk açıklama ‘‘Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır’’ olmuştu.

KARARDAN SONRA AÇIKLANACAK PPK METNİ YÖNLENDİRİCİ OLACAK

Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Kerim Rota, faiz artırımı ile ilgili iki senaryo olduğunu söyledi. Rota’ya göre faizin seviyesinden çok verilecek mesaj daha önemli:

‘‘Aslında iki tane senaryo var. Bir tanesi 20’lerin altında bir politika faizinin çıkması. İkincisi de 20’den-25’e kadar olan bir senaryo. Mevcut faiz seviyeleri, mevduat ve kredi faiz seviyeleri bunun çok çok üzerinde biliyorsunuz.’’

Rota, yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının bir sinyal etkisi vereceğini anlattı:

‘‘Para politikası aslında çoktan sıkılaşmış vaziyette. Ama Merkez Bankası faiz kararı bir sinyal etkisi verecek. Karardan sonra açıklanacak PPK metni yönlendirici olacak. Yani mesela 25 gibi bir faize getirip ondan sonra gerektiğinde bir artış yapılacağı yönündeki bir ifade güçlü olur. Ama 20’nin altındaki ve ileriye yönelik soru işaretleri barındıran bir ifade tam tersine güçsüz olacaktır. Burada sorun faizin seviyesinden daha çok verilecek mesajda olacak. Yani asıl takip edilecek olan kısım bu. Faiz seviyesi, Merkez Bankası'nın siyasetten ne kadar ayrışabileceği konusunda bir fikir verecek bize. 20’nin altında bir faiz seviyesi Mehmet Şimşek'in işini bundan sonrasında oldukça zorlaştıracak diyebilirim.’’

Kaynak: Gerçek Gündem