Türk-İş Başkanı Atalay: 'Bizim asgari ücret görüşmelerinde olmamızın bir anlamı yok'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin belirlenmesi için oluşturulan kurula ilişkin açıklama yaptı.

Türk-İş Başkanı Atalay: 'Bizim asgari ücret görüşmelerinde olmamızın bir anlamı yok'

Asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin görüşmeler bugün sonuçlandı. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamada asgari ücretin 11 bin 402 lira yükseltildiği açıklandı. 

"BİZİM MASADA OLMAMIZIN BİR ANLAMI YOK"

Görüşmelere işçiler adına katılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 

Atalay, "TÜRK-İŞ'in asgari ücretli işçi sayısı yüzde 1'i geçmez. Bizim bu masada olmamızın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. 

Belirlenen rakamdan memnun olduğunu ifade eden Atalay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazarlık yapmadığını da söyledi. 

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