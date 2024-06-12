MHP'den 'yüzük' açıklaması: "Genel başkan böyle çıkışlar yapmayı sever, tamamen tesadüf"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşarak, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin paylaştığı yüzük ve dosya detaylı fotoğrafının tamamen tesadüf olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği gün partisinin grup toplantısında taktığı yüzük çok konuşuldu. Bahçeli’nin sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğrafta yüzüğün üzerindeki “Allah bana yeter” yazısı dikkat çekti. Bu yüzük Meclis muhalefet kulisinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj” olarak yorumlandı.

Nagehan Alçı, Semih Yalçın'a gündeme oturan paylaşımı sordu. Alçı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Sayın Yalçın’a bu iddiaları da sordum. “Hayır Nagehan, bu okumalar doğru değil. Açıkça söylüyorum, ortada bir şey yok” dedi. “Ortada bir şey yoksa Sayın Bahçeli iki kritik görüşmenin olduğu bir günde neden böyle bir fotoğraf paylaştı?” deyince de “Genel Başkan’ın buna benzer örnekleri geçmişte de var, açın bakın. La Galibe İllallah dedi mesela birçok kereler. Keza Allah büyüktür cümlesini de sık kullandı.”

Peki yüzük?

“Sayın Genel Başkan'ın özellikle meraklı olduğu üç şey vardır. Eski araba, yüzük ve rozet. Bunların koleksiyonunu yapar. Hatta yüzüklerin çoğunu kendi çizer, tasarlar, yaptırır. Bunları zaman zaman paylaşmayı da sever. Bu da öyle bir yüzük olsa gerek. “

Sayın Bahçeli’nin elindeki dosya? O dosya Sinan Ateş cinayetine bir gönderme mi?

“Hayır, hiç alakası yok Nagehan, o arkadaşların üzerinde çalıştığı bir dosya. Bakın bizim Sinan Ateş davasından hiç çekincemiz yok, bunu Sayın Genel Başkan devamlı dile getiriyor, dün de söyledi. Hatta biz dava başlayınca TV'lerde serbest atış konuşan gazetecileri mahkemeye davet edeceğiz, ne biliyorsanız anlatın diyeceğiz.”

Gelelim temel soruya: Hiçbir şey yoksa Sayın Bahçeli neden durduk yere böyle bir fotoğraf koydu?

Bu soruya Sayın Semih Yalçın’ın cevabı şu: Zaman zaman böyle çıkışlar yapmayı sever Genel Başkan. Bir şarkıyla yürür, bir fotoğraf koyar… Bir de sevdiği yüzüklerini genellikle önemsediği günlerde takar, grubun olduğu günler önemsediği günlerdir, dün de grup vardı. Tüm yakıştırmalar yanlış. Tamamen tesadüf.

Nagehan şunu da tekrar edeyim: Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok, aksine Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkan çok güzel bir ilişki ağı oluşturdular. Kaldı ki Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanının hiçbir görüşmesinden rahatsız değil, aksine destekliyor. Hakikat budur, kim ne derse desin, itimat etmeyin.”