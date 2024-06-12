Bahçeli’nin ‘yüzük’ mesajını Selvi anlattı: “İkinize de ihtiyacım yok”

AKP politikalarına göre yazılar yazan Abdulkadir Selvi, Devlet Bahçeli’nin ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi öncesi takılarıyla, “İkinize de ihtiyacım yok. Gerekirse yoluma tek başıma yürürüm. Allah bana yeter” mesajı verdiğini savundu. Selvi, Özel ile Erdoğan’ın birbirlerine verdikleri hediyeleri ve görüşme gündemlerini de anlattı.

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Bahçeli’nin ‘yüzük’ mesajını Selvi anlattı: “İkinize de ihtiyacım yok”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP Genel Merkezi’nde CHP lideri Özgür Özel’le görüşmüştü. Erdoğan’ın bir sonraki görüşmesi ise Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu görüşmelerden önce grup toplantısında taktığı yüzük çok konuşulmuştu. Bahçeli’nin sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğrafta yüzüğün üzerindeki “Allah bana yeter” yazısı dikkat çekmiş; bu yüzük Meclis muhalefet kulisinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj” olarak yorumlanmıştı.

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NE HEDİYE VERDİLER?

AKP’nin politikalarına göre yazılar kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu görüşmelerden detaylar açıklarken; bir yanda da Bahçeli’nin yüzük mesajına dikkat çekti.

Dünkü görüşmede Erdoğan ve Özel’in birbirlerine verdikleri hediyelerden bahseden Selvi, şunları yazdı: “İlk görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü. İkinci görüşme ise 1.5 saat sürdü. Erdoğan çifte kavrulmuş lokum hediye etmiş. Özgür Özel ise Erdoğan’a Türkiye Cumhuriyeti’nin sürekliliğini simgeleyen, ‘Payidar Gondol’ hediye etmiş. Bu arada ‘Görüşmede ne içecekler’ diye merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Türk kahvesini tercih etmiş. İki lider sade Türk kahvesi içmiş. Bir kahvenin kırk yılı hatırı vardır.”

ÖZEL’İN GÜNDEMİ

Selvi, Özel’in görüşme gündemini de şöyle anlattı: “Özgür Özel’in görüşmede asgari ücret, atanamayan öğretmenler, çay alım fiyatları, buğday taban fiyatı, Emine Şenyaşar’ın mücadelesi ve Can Atalay başta olmak üzere Gezi mahkumlarını gündeme getirdiği söyleniyor.”

ERDOĞAN NE SÖYLEDİ?

Selvi’ye göre Erdoğan’ın söyledikleri ise şunlar:

“1-Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması lazım. Bunun için en geniş şekilde Türkiye’yi kucaklayıcı, tüm kesimleri içine alan yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var.

2-Ekonomide popülizme müsaade etmeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için açıkladığımız ekonomi programına sadık kalacağız. Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir.

3- Hak ve özgürlükler konusunda bazı belediyelerin eski alışkanlıkları andıran uygulamaları oluyor. Biz hak ve özgürlükleri garanti altına alacak olan reformları yapmaya devam edeceğiz.”

BAHÇELİ’NİN YÜZÜĞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Selvi, Devlet Bahçeli’nin görüşme öncesindeki yüzüklü mesajına da şöyle dikkat çekti: “Semboller üzerinden mesaj vermeyi seven Bahçeli yüzüğündeki, “Bana Allah yeter” mesajını paylaştı. Bahçeli, böylece hem Erdoğan’a hem Özgür Özel’e, ‘İkinize de ihtiyacım yok. Gerekirse yoluma tek başıma yürürüm. Allah bana yeter’ mesajını verdi. Bahçeli daha önce de arka fonda Ferdi Tayfur’un şarkısının olduğu yürüyüş videosunu paylaşmıştı.”

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