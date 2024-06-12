Depremzedelere kötü haber duyurulmuştu: AKP, AFAD’ın ‘kira’ mesajını yalanladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara sunulan kira yardımının kesileceğini duyurmuştu. AFAD tarafından depremzedelere gönderilen mesajda, son kira yardımı haziran ayı olarak şöyle belirtilmişti: "6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız.”

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

Deprem bölgesinde 7 bin 500 lira olarak verilen kira yardımlarının 12’nci aydan sonra kesileceği iddiaları Meclis Genel Kurulu’na taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen depremzede vatandaşların ancak yüzde 12’sinin konutlarının teslim edildiğini söyledi.

Emir, “Kalanlar hala barakadalar, konteynırdalar ve kiradalar. Mart ayından beri kira yardımı yapılıyor. Geçen ay bakanın açıklaması var, 'konutlarını verene kadar kira yardımı devam edecek' dedi. Ama anlıyoruz ki kira yardımı haziran ayında son kez verilecek. Bu kabul edilemez. Bu kişiler hala depremzede, hala konutlarına ulaşamadılar, hala kiradalar. O halde bunlara ödenen 5 bin liralar niye kesiliyor? Bunun akılla vicdanla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur” sözleriyle tepki gösterdi.

AKP YALANLADI

Ekonomim'in haberine göre AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise gelen eleştiriler üzerine depremzedelere verilen kira yardımlarını kesilmediğini savundu. Usta, “Kira yardımları kesilmiş değil. Kira yardımları 5 bin lira olarak başladı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. '12 ay' denilmişti ancak 12 ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13’üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecek” dedi.

AFAD’ın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’ndan ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.