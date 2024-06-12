Tedbirler artırıldı! Kurban keserken bunları yapanlara ceza yağacak

Kurban Bayramı’na ilişkin tedbirler artırıldı. Bayram süresince yasak alanlarda kurban kesenlere, atıklarını çevreye bırakanlara ceza yağacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkili birimleri tarafından kurallara uymayanlara 4 bin 810 lira ceza uygulanacak.

Son Güncelleme:
Tedbirler artırıldı! Kurban keserken bunları yapanlara ceza yağacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini arttırdı.

YASAK ALANLARDA KURBAN KESENLERE 4 BİN 810 LİRA CEZA

Bakanlık tarafından park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlar tespit edilerek, cezai işlem uygulanacak. Bu kapsamda Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereği 4 bin 810 lira ceza kesilecek.

KURBAN ATIKLARINI ÇEVREYE BIRAKAN TESİSLERE 465 BİN 585 LİRA CEZA

Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda gerçekleştirilmesi halinde ise 11 bin 540 lira ceza verilecek.

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Bayram tatili bilet satışlarını artırdı: Uçak ve otobüslerde doluluk oranı rekor seviyedeBayram tatili bilet satışlarını artırdı: Uçak ve otobüslerde doluluk oranı rekor seviyedeGüncel

Ayrıca, hayvan pazarında, geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek "Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu", Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetlerince denetlenecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kurban Bayramı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Son Güncelleme:
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Bakan Tunç'a talimat verdi' Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı!
Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış
Bayram tatili bilet satışlarını artırdı: Uçak ve otobüslerde doluluk oranı rekor seviyede Bayram tatili bilet satışlarını artırdı: Uçak ve otobüslerde doluluk oranı rekor seviyede
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
Bahçeli'nin yüzüğü gündemde: Hangi ayette geçtiği ortaya çıktı Hangi ayette geçtiği ortaya çıktı